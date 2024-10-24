Об этом говорится в материале аналитиков The New York Times. Отмечается, что отправка северокорейских солдат в Россию подчеркивает радикальную трансформацию отношений России с ее соседями и миром в целом после начала войны.

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Путин отбросил осторожность в отношениях с КНДР

Приверженность Путина к КНДР также показывает, как война в Украине "стерла последние сферы сотрудничества России с Западом". По словам авторов, времена, когда Россия сотрудничала с широкой коалицией, в частности с Китаем и Соединенными Штатами, пытаясь обуздать ядерные амбиции Севера, исчезли.

Это основное в российской политике. Если Россия раньше позиционировала себя как полезного партнера Запада в борьбе с проблемными странами, то сейчас она сама превратилась в гигантскую проблему,

– пояснил Александр Габуев, эксперт по отношениям России с Азией в Евразийском центре Карнеги.

По его словам, окончательный разрыв России с глобальным мировым порядком, вероятно, продлится еще долго после окончания войны в Украине.

Западные военные аналитики считают, что использование северокорейского оружия в Украине также имеет практическое значение для Пхеньяна. Северокорейские техники могут наблюдать и собирать данные об эффективности оружия в современной войне, особенно против западных систем противовоздушной обороны.

В июне этого года кремлевский диктатор совершил свой первый визит в Пхеньян почти за четверть века. Отбросив свои предыдущие беспокойства, во время поездки Путин был близок к тому, чтобы вручить Ким Чен Ыну его самую желанную награду: признание Северной Кореи как ядерной державы.

Аналитики NYT заключают, что прибытие северокорейских войск в Россию знаменует собой "следующий логический шаг в углублении военного альянса".