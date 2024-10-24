Про це йдеться у матеріалі аналітиків The New York Times. Зазначається, що відправка північнокорейських солдатів до Росії підкреслює радикальну трансформацію відносин Росії з її сусідами та світом у цілому після початку війни.

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Путін відкинув обережність у відносинах з КНДР

Прихильність Путіна до КНДР також показує, як війна в Україні "стерла останні сфери співпраці Росії із Заходом". За словами авторів, часи, коли Росія співпрацювала з широкою коаліцією, зокрема з Китаєм і Сполученими Штатами, намагаючись приборкати ядерні амбіції Півночі, зникли.

Це основне у російській політиці. Якщо Росія раніше позиціонувала себе як корисного партнера Заходу у боротьбі з проблемними країнами, то зараз вона сама перетворилася на гігантську проблему,

– пояснив Олександр Габуєв, експерт із відносин Росії з Азією в Євразійському центрі Карнегі.

За його словами, остаточний розрив Росії з глобальним світовим порядком, ймовірно, триватиме ще довго після закінчення війни в Україні.

Західні військові аналітики вважають, що використання північнокорейської зброї в Україні також має практичне значення для Пхеньяна. Північнокорейські техніки можуть спостерігати та збирати дані про ефективність зброї в сучасній війні, особливо проти західних систем протиповітряної оборони.

У червні цього року кремлівський диктатор здійснив свій перший візит до Пхеньяна майже за чверть століття. Відкинувши свої попередні занепокоєння, під час поїздки Путін був близький до того, щоб вручити Кім Чен Ину його найбажанішу нагороду: визнання Північної Кореї як ядерної держави.

Аналітики NYT підсумовують, що прибуття північнокорейських військ до Росії знаменує собою "наступний логічний крок у поглибленні військового альянсу".