Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире 24 канала.

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"Путин постарается сделать так, чтобы Украины как таковой не было. То, чего он хочет, это – демилитаризация, потом дестабилизация, федерализация и в конце концов деукраинизация", – отметил экс-глава МИД.

Однако глава Кремля до сих пор не понял, что его замысел никогда не исполнится. Он прежде всего будет пытаться вести переговоры с Вашингтоном, ведь считает, что главное – это договоренность с США.

Мы с вами знаем, что этот план никогда не сработает, поскольку он (Путин – 24 канал) может воевать с Украиной, но всегда проиграет украинцам, ведь мы – люди, которые ценят достоинство и свободу,

– добавил Климкин.

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