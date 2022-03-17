Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Он отметил, что сегодня все ищут мира, но Путин этого не хочет.

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По его словам, введенные против России санкции сказываются и на самой Италии, но правительство готово к их усилению.

Эта ситуация привела к перебоям в поставках многих вещей, бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, продуктов питания.

Но правительство убеждено, что эти санкции правильны и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны. Оно готово и работает, чтобы помочь предприятиям и семьям,

– добавил Драги.

Напомним, итальянское правительство решило помочь Украине отстроить драматический театр в Мариуполе, который разрушили российские оккупанты. Об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческоне.