Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Він зазначив, що сьогодні всі шукають миру, але Путін цього не хоче.

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За його словами, введені проти Росії санкції позначаються і на самій Італії, але уряд готовий до їхнього посилення.

Ця ситуація призвела до перебоїв у постачанні багатьох речей, бензину, дизельного палива, електроенергії, газу, продуктів харчування.

Але уряд переконаний, що ці санкції правильні і можуть бути посилені в майбутньому, якщо цього вимагатиме розвиток війни. Він готовий і працює, щоб допомогти підприємствам та сім'ям,

– додав Драгі.

Нагадаємо, італійський уряд вирішив допомогти Україні відбудувати драматичний театр у Маріуполі, який зруйнували російські окупанти. Про це заявив міністр культури Італії Даріо Франческоні.

