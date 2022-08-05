Об этом сказал Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски". Свое мнение по поводу визита Эрдогана в Сочи он высказал 24 каналу.

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Он отметил, что Азербайджан и Турция прекрасно понимают, что путин сейчас не в лучшем положении и не могут помочь Армении.

У Турции на руках есть несколько козырей,

– отметил Фараджаллах.

В частности, говорится про:

вопросы ситуации Сирии;

реализацию договоренностей по транспортировке зерна из украинских портов;

Азербайджан и Нагорный Карабах.

"Эрдоган будет за большим столом решать вопросы политики, поскольку сейчас "звездное время" для Турции", – добавил журналист.

Путин и Эрдоган встретились в Сочи

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с путиным в Сочи. Они говорили больше 4 часов. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах, а также и о "зерновых" вопросах.

Турецкие СМИ отмечают, что президенты согласовали частичную оплату природного газа.

Кроме того, говорили о наращивании объемов торговли россии и Турции, взаимодействии в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

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