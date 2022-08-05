Об этом сказал Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски". Свое мнение по поводу визита Эрдогана в Сочи он высказал 24 каналу.
Внимание Путин и Эрдоган в Сочи говорили более 4 часов за закрытыми дверями: о чем договаривались
Он отметил, что Азербайджан и Турция прекрасно понимают, что путин сейчас не в лучшем положении и не могут помочь Армении.
У Турции на руках есть несколько козырей,
– отметил Фараджаллах.
В частности, говорится про:
- вопросы ситуации Сирии;
- реализацию договоренностей по транспортировке зерна из украинских портов;
- Азербайджан и Нагорный Карабах.
"Эрдоган будет за большим столом решать вопросы политики, поскольку сейчас "звездное время" для Турции", – добавил журналист.
Путин и Эрдоган встретились в Сочи
- Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с путиным в Сочи. Они говорили больше 4 часов. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах, а также и о "зерновых" вопросах.
- Турецкие СМИ отмечают, что президенты согласовали частичную оплату природного газа.
- Кроме того, говорили о наращивании объемов торговли россии и Турции, взаимодействии в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.
К теме – переговоры путина и Эрдогана: смотрите видео