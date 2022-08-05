Про це сказав Мохаммад Фараджаллах – головний редактор порталу "Україна по-арабськи". Свою думку щодо візиту Ердогана в Сочі він висловив 24 каналу.

Увага Путін та Ердоган в Сочі говорили понад 4 години за закритими дверима: про що домовлялись

Він зазначив, що Азербайджан та Туреччина чудово розуміють, що путін зараз не у найкращому становищі й не може допомогти Вірменії.

У Туреччини на руках є кілька козирів,

– зазначив Фараджаллах.

Зокрема, мовиться про:

питання ситуації Сирії;

реалізацію домовленостей щодо транспортування зерна з українських портів;

Азербайджан та Нагірний Карабах.

"Ердоган буде за великим столом вирішувати питання політики, оскільки зараз "зірковий час" для Туреччини", – додав журналіст.

Путін та Ердоган зустрілись в Сочі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся з путіним у Сочі. Вони говорили понад 4 години. Мовилось про співпрацю та газові питання, а також і про "зернові" питання.

Турецькі ЗМІ зазначають, що президенти погодили часткову оплату природного газу.

Окрім іншого, говорили про нарощення обсягів торгівлі росії та Туреччини, взаємодії у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві.

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