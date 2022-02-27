Кулеба напомнил гражданам государства-агрессора, что их президент объявил захватническую войну против Украины. Путин послал сюда россиян, чтобы те убивали украинцев и захватывали нашу землю.

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Украина воевать не хотела

Министр подчеркнул, что украинцы этой войны не хотели, но вынуждены защищаться. Каждый берет в руки оружие и защищает свое государство.

Путин объявил войну, а расплачиваетесь за нее вы,

– подчеркнул дипломат.

Беспрецедентные санкции

Чтобы остановить Путина, весь мир объединился и применил против России беспрецедентные санкции. Страдать от этого будут простые россияне.

"У Путина деньги не закончатся, а курс рубля улетел в пропасть", – отметил министр.

Поскольку российские банки отключают от международных финансовых систем, люди не смогут расплачиваться картами.

Россиянам врут

Это только начало. Дальше экономика покатится вниз, а цены вырастут. Кулеба отметил: российские власти лгут о том, что, мол, все под контролем.

Кулеба призвал россиян требовать от Путина остановить эту войну. Это единственный выход.