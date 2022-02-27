Кулеба нагадав громадянам держави-агресорки, що їхній президент оголосив загарбницьку війну проти України. Путін послав сюди росіян, аби ті вбивали українців та захоплювали нашу землю.

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Україна воювати не хотіла

Міністр наголосив, що українці цієї війни не хотіли, але вимушені захищатись. Ми ні на кого не нападали, але кожен бере в руки зброю та захищає свою державу.

Путін оголосив війну, а розплачуєтесь за неї ви,

– наголосив дипломат.

Безпрецедентні санкції

Щоб зупинити Путіна, весь світ об'єднався та застосував проти Росії безпрецедентні санкції. Страждати від цього будуть прості росіяни.

"У Путіна гроші не закінчаться, а курс рубля полетів у провалля", – відзначив міністр.

Оскільки російські банки відключають від міжнародних фінансових систем, люди не зможуть розплачуватись картками.

Росіянам брешуть

Це тільки початок. Далі економіка покотиться вниз, а ціни виростуть. Кулеба зауважив: російська влада бреше про те, що, мовляв, все під контролем.

Кулеба закликав росіян вимагати від Путіна зупинити цю війну. Це єдиний вихід.