Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась. Он не исключает, что путин сейчас может назначить кадырова управлять росгвардией.

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Кому и за что путин вручает ордена

Карась отметил, что руководитель росгвардии золотов является фсошником, то есть из федеральной службы охраны. Это этакая царская стража. шойгу также не является военным, раньше он работал во мчс.

Путин ставит на министерство какого-то своего верного служаку, не имеющего авторитета и не умеющего исполнять обязанности, только потому, что тот никогда не его предаст,

– заявил военный ВСУ.

По его словам, несмотря на провалы и неудачи в должности, путин вручает этому человеку ордена. После этого подчиненные такого руководителя полагают, что, пожалуй, царю виднее.

Карась о верных служителях путина и военных орденах: смотрите видео

Почему путин может дать кадырову росгвардию

Карась не исключает, что кадырова могут назначить на должность руководителя росгвардии только потому, что он очень лоялен главе кремля.

Путин же действительно правильно делает, что скрывается. Дворцовые перевороты и ликвидации руководителей российской власти – это классика,

– заметил он.

Поэтому, по словам военного ВСУ, побаиваясь, путин может поставить кадырова руководить росгвардией, а какого-то своего повара или любовницу поставить руководить какими-то войсками. Но это будут верные и лояльные ему люди.

Больше о путине и его подчиненных

сергей шойгу и другие военные руководители – только номинальность. Аналитики Института изучения войны убеждены, что военными группировками россии в Украине руководит непосредственно президент владимир путин.

Вместо "побед" у россиян на фронте одни проблемы и поражения. Их наступление остановилось, а министр обороны сергей шойгу стал посмешищем. По данным разведки Великобритании, шойгу вообще уже ничем не командует.

В то же время между российскими генералами сергеем шойгу и виктором золотовым разгорелась война за статус любимца путина. В частности, об этом свидетельствуют несколько фактов.

Обратите внимание – путин утверждает, что они "ничего не потеряли" и развиваются: смотрите видео