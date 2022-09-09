Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. Він не виключає, що путін зараз може призначити кадирова керувати росгвардією.

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Кому та за що путін вручає ордени

Карась зазначив, що керівник росгвардії золотов є фсошником, тобто із федеральної служби охорони. Це така собі царська сторожка. Щойгу також не є військовим, раніше він працював у мнс.

Путін ставить на міністерство якогось свого вірного служаку, який не має авторитету і не вміє виконувати обов'язків, тільки через те, що той ніколи не його зрадить,

– заявив військовий ЗСУ.

За його словами, незважаючи на провали та невдачі на посаді, путін вручає цій людині ордена. Після цього підлеглі такого керівника думають, що, мабуть, царю видніше.

Карась про вірних служак путіна та військові ордени: дивіться відео

Чому путін може дати кадирову росгвардію

Карась не виключає, що кадирова можуть призначити на посаду керівника росгвардії тільки тому, що він уже лояльний до глави кремля.

Путін же насправді правильно робить, що ховається. Палацові перевороти і ліквідації керівників російської влади – це класика,

– зауважив він.

Тому, за словами військового ЗСУ, побоюючись, путін може поставити кадирова керувати росгвардією, а якогось свого повара чи коханку поставити керувати якимись військами. Але це будуть вірні та лояльні йому люди.

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сєргєй шойгу й інші військові керівники – лише номінальність. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що військовими угрупованнями росії в Україні керує безпосередньо президент владімір путін.

Замість "перемог" у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргей шойгу став посміховиськом. За даними розвідки Великої Британії, шойгу взагалі вже нічим не командує.

Водночас між російськими генералами сергієм шойгу та віктором золотовим розгорілася війна за статус улюбленця путіна. Зокрема, про це свідчать декілька фактів.

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