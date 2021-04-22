Лидеры крупнейших стран мира приняли участие в виртуальных переговорах о климате. По приглашению Джо Байдена к климатическому саммиту присоединился Владимир Путин. Виртуальная встреча стала первым появлением лидеров США и России после новой волны санкций, которые ввел Вашингтон против Москвы.

В начале выступления на форуме у Путина возникли проблемы со связью. Впоследствии он в конце концов рассказал, что Россия разделяет беспокойство относительно климатических изменений на планете.

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США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, – Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. По ее словам, они не должны оставаться на отрицательной траектории. Также она сообщила о продолжении переговоров с Кремлем относительно возможной встречи Байдена с Путиным.

Кулеба призвал Запад показать готовность введения новых санкций против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников продемонстрировать решительную готовность наказать Москву новыми санкциями, чтобы сдержать Кремль от нападения на Украину. Он подчеркнул, Запад должен предупредить Россию, что в случае новой открытой военной агрессии, страна будет немедленно отрезана от системы SWIFT.

США хотят вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

Соединенные Штаты объявили план вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году. Об этом сообщил Белый Дом перед открытым двухдневным виртуальным Саммитом по вопросам климата. Администрация Байдена пытается восстановить лидерство США в вопросах борьбы с глобальным потеплением и последствиями климатических изменений на планете.

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