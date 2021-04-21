Джозеф Байден пригласил 40 мировых лидеров на Саммит по вопросам климата. После того, как Дональд Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, администрация Байдена стремится вернуть стране статус лидера экологических инициатив.

С первого дня на посту президента Байден убеждает, что вопрос изменения климата является для него одним из приоритетных. В то же время Саммит должен продемонстрировать мировым лидерам серьезность его намерений.

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Мир продолжает осуждать агрессию России

В мире обеспокоены российским накоплением войск на границе с Украиной. В частности, ведущие международные издания обнародовали материалы о напряжении на границе.

По разным данным, сейчас от 100 до 150 тысяч российских военных дислоцированы на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Доказательства наращивания российской авиации

Издание The Wall Street Journal опубликовало спутниковые снимки, демонстрирующие наращивание российской авиации в оккупированном Крыму. По данным журналистов, Россия разместила на полуострове воздушно-десантные войска, механизированные и бронетанковые части, боевые вертолеты и военный госпиталь.

Напряжение на Востоке Украины растет

Журналисты The New York Times в одной из статей отметили, что мало кто из аналитиков считает намерение Москвы вторгнуться на украинскую территорию реальным. Однако напряжение на Востоке Украины растет.

Военные учения России в Черном море

Издание Axios, которое получило доступ к внутренним документам Министерства обороны Украины, обнародовало информацию о том, что Россия проводит военные учения возле коммерческих судоходных путей в Черном море. Журналисты заявляют, что это угрожает украинской экономике.

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