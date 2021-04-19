Путин принял предложение Байдена: примет участие в климатическом саммите
Владимир Путин ответил на предложение главы Белого дома Джо Байдена. Он выступит на саммите по вопросам климата, который организуют США.
Источник:пресс-служба Кремля
Глава Кремля присоединится в формате видеоконференции. Саммит состоится 22 – 23 апреля.
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Что говорят в Кремле
"Владимир Путин расскажет о подходах России в налаживании международного сотрудничества для преодоления последствий изменения климата", – сообщают в пресс-службе Кремля.
На климатический саммит президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров. В частности, приглашение получили:
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- глава Китая Си Цзиньпин;
- канцлер Германии Ангела Меркель;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- президент Польши Анджей Дуда.
Цель саммита – ускорить и углубить усилия стран для уменьшения негативных последствий от загрязнений. В частности говорится о загрязнении из-за использования угля, газа и нефти.
Что этому предшествовало
- При президентстве Дональда Трампа США вышли из Парижского климатического соглашения – пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. И в феврале 2021 года вернулись.
- 26 марта Джо Байден пригласил Путина на климатический саммит.
- 13 апреля Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину лично встретиться на нейтральной территории летом 2021 года.
- 15 апреля глава Белого дома ввел санкции против России. В частности из-за "предполагаемых неправомерных действий", в частности взлом SolarWinds и попытка сорвать выборы президента.
- 16 апреля Байден сказал, что хотел бы поговорить с Путиным в том числе и о борьбе с климатическими изменениями в мире.
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