Владимир Путин ответил на предложение главы Белого дома Джо Байдена. Он выступит на саммите по вопросам климата, который организуют США.

Глава Кремля присоединится в формате видеоконференции. Саммит состоится 22 – 23 апреля. К теме Путин живет идиотскими соображениями "международного престижа", – Мацарский Что говорят в Кремле "Владимир Путин расскажет о подходах России в налаживании международного сотрудничества для преодоления последствий изменения климата", – сообщают в пресс-службе Кремля. На климатический саммит президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров. В частности, приглашение получили: премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

глава Китая Си Цзиньпин;

канцлер Германии Ангела Меркель;

президент Франции Эммануэль Макрон;

президент Польши Анджей Дуда. Цель саммита – ускорить и углубить усилия стран для уменьшения негативных последствий от загрязнений. В частности говорится о загрязнении из-за использования угля, газа и нефти. Что этому предшествовало При президентстве Дональда Трампа США вышли из Парижского климатического соглашения – пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. И в феврале 2021 года вернулись.

26 марта Джо Байден пригласил Путина на климатический саммит.

13 апреля Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину лично встретиться на нейтральной территории летом 2021 года.

15 апреля глава Белого дома ввел санкции против России. В частности из-за "предполагаемых неправомерных действий", в частности взлом SolarWinds и попытка сорвать выборы президента.

16 апреля Байден сказал, что хотел бы поговорить с Путиным в том числе и о борьбе с климатическими изменениями в мире.