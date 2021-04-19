Путін прийняв пропозицію Байдена: візьме участь в кліматичному саміті
Володимир Путін відповів на пропозицію очільника Білого дому Джо Байдена. Він виступить на Саміті з питань клімату, який організовують США.
Джерело:пресслужба Кремля
Очільник Кремля доєднається у форматі відеоконференції. Саміт відбудеться 22 – 23 квітня.
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Що кажуть в Кремлі
"Володимир Путін розповість про підходи Росії в налагодженні міжнародного співробітництва для подолання наслідків зміни клімату", – повідомляють у пресслужбі Кремля.
На кліматичний саміт президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів. Зокрема, запрошення отримали:
- прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
- очільник Китаю Сі Цзіньпін;
- канцлерка Німеччини Ангела Меркель;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- президент Польщі Анджей Дуда.
Мета саміту – прискорити та поглибити зусилля країн для зменшення негативних наслідків від забруднень. Зокрема мовиться про забруднення через використання вугілля, газу та нафти.
Що цьому передувало
- За президентства Дональда Трампа США вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Та у лютому 2021 року повернулись.
- 26 березня Джо Байден запросив Путіна на кліматичний саміт.
- 13 квітня президент США Джо Байден запропонував Володимиру Путіну особисто зустрітися на нейтральній території влітку 2021 року.
- 15 квітня очільник Білого дому ввів санкції проти Росії. Зокрема через "передбачувані неправомірні дії", зокрема злом SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.
- 16 квітня Байден сказав, що хотів би поговорити з Путіним зокрема й про боротьбу з кліматичними змінами у світі.
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