Володимир Путін відповів на пропозицію очільника Білого дому Джо Байдена. Він виступить на Саміті з питань клімату, який організовують США.

Очільник Кремля доєднається у форматі відеоконференції. Саміт відбудеться 22 – 23 квітня. До теми Путін живе ідіотськими міркуваннями "міжнародного престижу", – Мацарський Що кажуть в Кремлі "Володимир Путін розповість про підходи Росії в налагодженні міжнародного співробітництва для подолання наслідків зміни клімату", – повідомляють у пресслужбі Кремля. На кліматичний саміт президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів. Зокрема, запрошення отримали: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

очільник Китаю Сі Цзіньпін;

канцлерка Німеччини Ангела Меркель;

президент Франції Еммануель Макрон;

президент Польщі Анджей Дуда. Мета саміту – прискорити та поглибити зусилля країн для зменшення негативних наслідків від забруднень. Зокрема мовиться про забруднення через використання вугілля, газу та нафти. Що цьому передувало За президентства Дональда Трампа США вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Та у лютому 2021 року повернулись.

26 березня Джо Байден запросив Путіна на кліматичний саміт.

13 квітня президент США Джо Байден запропонував Володимиру Путіну особисто зустрітися на нейтральній території влітку 2021 року.

15 квітня очільник Білого дому ввів санкції проти Росії. Зокрема через "передбачувані неправомірні дії", зокрема злом SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.

16 квітня Байден сказав, що хотів би поговорити з Путіним зокрема й про боротьбу з кліматичними змінами у світі.