Джо Байден запропонував Володимиру Путіну особисто зустрітися на нейтральній території – у Європі влітку 2021 року. Президентів Штатів переконаний, що їм з Путіним необхідно обговорити низку важливих питань.

Байден переконаний, що Штати та Росія могли б провести стратегічний діалог. Зокрема, його темами стали б обмеження озброєнь і безпека.

Зауважте Байден: У розмові з Путіним я підтвердив підтримку суверенітету України

Могли б розв'язати критично важливі для світу виклики.

– наголосив Байден.

За словами Байдена, США та Росія могли б разом протидіяти ядерній загрозі з боку Ірану та боротися з кліматичними змінами у світі.

Що ще сказав Байден

У телефонній розмові з Путіним президент США наголосив, що його країна повністю підтримує суверенітет України.

Настав час для деескалації на Донбасі. Цей процес має відбуватися виключно шляхом дипломатії.

Якщо Росія поводитиметься агресивно, вона отримає відповідь.

Зверніть увагу! Байден 15 квітня підписав указ про нові санкції проти Росії та оголосив у США режим надзвичайної ситуації.

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