Иран и изменение климата: Байден назвал вопросы, которые хотел бы обсудить на встрече с Путиным
Джо Байден предложил Владимиру Путину лично встретиться на нейтральной территории – в Европе летом 2021 года. Президентов Штатов убежден, что им с Путиным необходимо обсудить ряд важных вопросов.
Источник:24 канал
Байден убежден, что Штаты и Россия могли бы провести стратегический диалог. В частности, его темами стали бы ограничения вооружений и безопасность.
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Могли бы решить критически важные для мира вызовы,
– подчеркнул Байден.
По словам Байдена, США и Россия могли бы вместе противостоять ядерной угрозе со стороны Ирана и бороться с климатическими изменениями в мире.
Что еще сказал Байден
- В телефонном разговоре с Путиным президент США подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет Украины.
- Настало время для деэскалации на Донбассе. Этот процесс должен происходить исключительно путем дипломатии.
- Если Россия будет вести себя агрессивно, она получит ответ.
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