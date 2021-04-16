Джо Байден предложил Владимиру Путину лично встретиться на нейтральной территории – в Европе летом 2021 года. Президентов Штатов убежден, что им с Путиным необходимо обсудить ряд важных вопросов.

Байден убежден, что Штаты и Россия могли бы провести стратегический диалог. В частности, его темами стали бы ограничения вооружений и безопасность.

Обратите внимание Байден: В разговоре с Путиным я подтвердил поддержку суверенитета Украины

Могли бы решить критически важные для мира вызовы,

– подчеркнул Байден.

По словам Байдена, США и Россия могли бы вместе противостоять ядерной угрозе со стороны Ирана и бороться с климатическими изменениями в мире.

Что еще сказал Байден

В телефонном разговоре с Путиным президент США подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет Украины.

Настало время для деэскалации на Донбассе. Этот процесс должен происходить исключительно путем дипломатии.

Если Россия будет вести себя агрессивно, она получит ответ.

Обратите внимание! Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях против России и объявил в США режим чрезвычайной ситуации.

Заявление президента США Джо Байдена относительно России: смотрите видео