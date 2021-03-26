Байден запросив Путіна та Сі Цзіньпіна на перемовини
Президент США Джо Байден запросив на перемовини главу Росію Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Вони відбудуться 22 – 23 квітня.
Джерело:Associated Press
Перемовини стосуватимуться клімату. На цей саміт запросять близько 40 світових лідерів.
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Що кажуть у Байдена
В адміністрації президента США сподіваються, що захід допоможе прискорити і поглибити зусилля країн щодо зменшення негативних наслідків від забруднень, викликаних використанням викопного палива.
До слова, кліматичний саміт буде частиною виконання передвиборчих обіцянок Байдена. ЗМІ стверджують, що у Байдена готують зміни в економіці США, які значно скоротять викиди від використання вугілля, газу і нафти.
Стосунки Байдена та Путіна: останні новини
- Раніше Байден в інтерв'ю назвав Путіна вбивцею. Президент наголосив, що Росія втручалась у вибори у США і намагалась очорнити його кандидатуру. Байден впевнений, що Путін причетний до цього та він заплатить.
- У відповідь Росія відкликала свого посла з США до Москви, аби проконсультуватись щодо подальших стосунків між країнами.
- У Кремлі навіть вимагали від Байдена вибачень за "хамство".
- Путін відреагував на ситуацію, заявивши, що "хто як обзивається, той так і називається".
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