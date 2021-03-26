Президент США Джо Байден пригласил на переговоры главу Россию Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина. Они состоятся 22 – 23 апреля.

Переговоры будут касаться климата. На этот саммит пригласят около 40 мировых лидеров.

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Что говорят в Байдена

В администрации президента США надеются, что мероприятие поможет ускорить и углубить усилия стран по уменьшению негативных последствий от загрязнений, вызванных использованием ископаемого топлива.

К слову, климатический саммит будет частью выполнения предвыборных обещаний Байдена. СМИ утверждают, что у Байдена готовят изменения в экономике США, которые значительно сократят выбросы от использования угля, газа и нефти.

Обратите внимание! Недавно миллиардер Билл Гейтс призвал коллег быть беспристрастными, когда говорится о принятии новых технологий, направленных на борьбу с изменением климата.

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