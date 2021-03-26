Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры
Президент США Джо Байден пригласил на переговоры главу Россию Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина. Они состоятся 22 – 23 апреля.
Источник:Associated Press
Переговоры будут касаться климата. На этот саммит пригласят около 40 мировых лидеров.
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Что говорят в Байдена
В администрации президента США надеются, что мероприятие поможет ускорить и углубить усилия стран по уменьшению негативных последствий от загрязнений, вызванных использованием ископаемого топлива.
К слову, климатический саммит будет частью выполнения предвыборных обещаний Байдена. СМИ утверждают, что у Байдена готовят изменения в экономике США, которые значительно сократят выбросы от использования угля, газа и нефти.
Отношения Байдена и Путина: последние новости
- Ранее Байден в интервью назвал Путина убийцей. Президент подчеркнул, что Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить его кандидатуру. Байден уверен, что Путин причастен к этому и он заплатит.
- В ответ Россия отозвала своего посла из США в Москву, чтобы проконсультироваться относительно дальнейших отношений между странами.
- В Кремле даже требовали от Байдена извинений за "хамство".
- Путин отреагировал на ситуацию, заявив, что "кто как обзывается, тот так и называется".
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