Президент США Джо Байден провел первую масштабную пресс-конференцию. Часть встречи с журналистами была посвящена и внешнеполитическим вызовам.

Разговор об отношениях США с Китаем занял почти все пространство. В то же время Джо Байден говорил и о внутренних проблемах, таких как миграция, борьба с коронавирусом и ограничения на владение оружием.

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"Американцы ценят понятие свободы. Америка ценит права человека. Мы не всегда оправдываем надежды, однако существует система ценностей, на которой была основана наша страна. И пока Китай будет продолжать так грубо нарушать права человека, мы будем неустанно обращать на это внимание всего мира", – отмечал президент США.

Дипломатическое напряжение между странами

Жаркие переговоры Китая и США накануне пресс-конференции Байдена показали дипломатическую напряженность между двумя странами и нежелание Пекина идти на уступки во внутренних вопросах.

Представители обеих стран устроили настоящую баталию перед камерами, что удивило даже китайскую переводчицу, которая не успевала записывать все объявленные тезисы и претензии.

Американская сторона не должна недооценивать решимость Китая защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Мы надеемся, что США пойдут на встречу Китаю и мы сможем наладить отношения, основанные на уважении к интересам друг друга,

– сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Подготовка России к изоляции и сотрудничество с Китаем

На фоне угрозы санкционного давления со стороны Запада, которое может привести к отключению России от SWIFT, глава МИД Сергей Лавров посетил Пекин. Он обсудил сотрудничество с Китаем в противодействии санкциям западных стран и даже призвал Поднебесную отказаться от использования доллара и международных платежных систем.



Лавров посетил Пекин на фоне угроз санкциями / Фото РИА Новости

"На днях появилась информация, что Китай сделал небольшие инвестиции в SWIFT. Китай пока не будет действовать какими-то запретами или рестрикциями, ограничительными мерами – ему это просто не выгодно", – считает глава украинской ассоциации американистики Макар Таран.

Россия готовится к изоляции от западного мира. Об этом свидетельствуют тезисы Лаврова о разрушенных отношениях с Евросоюзом, так называемом суверенном интернете и уже не шуточных размышлениях об отключении от SWIFT.

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Китай продлил ряд договоров о добрососедстве с Россией. Однако Пекин хоть и может обеспечить финансовое выживание режима Владимира Путина, но вряд ли охотно будет приобщаться к сомнительным авантюрам главы Кремля.

Можно говорить о каком-то "квазиальянсе", но история доказывает, и Китай об этом заявлял, что они не вступают ни в какие блоки против кого-то другого. Он, начиная еще с Сяопина, говорил, что он будет использовать фактор сотрудничества,

– пояснил Макар Таран.

Война демократий против автократий

Джо Байден назвал ситуацию в мире в 2021 году войной демократий против автократий. Политику Китая сейчас осуждают почти все западные страны. Репрессии против уйгуров, закон о национальной безопасности Гонконга и угрозы аннексировать Тайвань не могут оставаться без внимания.



Байден заговорил о войне демократий против автократий / Фото The New York Times

Евросоюз, Великобритания и США вводят санкции против китайских компаний и чиновников, Китай отвечает зеркально.