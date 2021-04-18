Путин живет идиотскими соображениями "международного престижа", – Мацарский
Из налогов россиян оплачиваются одни из самых ужасных режимов в мире. Все потому, что Россия хочет создать лагерь своих стран-сателлитов, которые будут на нее равняться и ей подчиняться.
Источник:24 канал
В этом Путин пытается подражать вождям Советского Союза. Такое мнение высказал журналист Юрий Мацарский в авторском видеоблоге "Большой мир".
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По его словам, руководство СССР считало самым важным утереть нос США. А также показать Штатам, что существуют страны, которые готовы подчиняться Союзу.
С Путиным сейчас повторяется такая же история. Юрий Мацарский отметил, в России сейчас:
- тысячи школ, в которых туалеты размещены на улице;
- больницы с плесенью и грибком;
- города, которые вымирают от безработицы.
Но он живет какими-то идиотскими соображениями "международного престижа". Россияне, как когда-то граждане СССР, на свои налоги удерживают самые гадкие режимы по всему миру,
– рассказал журналист.
И добавил, что именно деньгами россиян оплачены концлагеря в Донецке, камеры пыток в Дамаске и карательные отряды в Мьянме.
Хунту в Мьянме поддерживает Москва, – Мацарский
Автор видеоблога "Большой мир" отметил, Москва активно поддерживает военных в Мьянме деньгами, оружием и правом вето в Совете Безопасности ООН. Кремль делает все это открыто, и даже не пытается скрыть свои тесные связи с террористами.
"Словно посылая сигнал всему миру: "Мы дружим с убийцами и террористами, и вы с ним ничего не можете сделать", – подчеркнул он.
Впрочем добавил, что такая дружба не приносит России никакой экономической выгоды.
Российский центр ремонта в авиации в Мьянме вряд ли приносит в бюджет хоть какие-то копейки. Деньги, которые Москва зарабатывает на продаже оружия хунте – просто смешные, по сравнению с теми доходами, которые ей приносит экспорт нефти, газа, алмазов и всего остального,
– подытожил журналист.
Полный выпуск видеоблога "Большой мир": смотрите видео
Военный переворот в Мьянме: что известно
- Массовые демонстрации в Мьянме начались в феврале 2021 года после переворота, совершенного военными во главе с главнокомандующим вооруженными силами страны. Они также арестовали лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи.
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- В стране с февраля не утихают массовые протесты против действий военных. Есть много жертв и пострадавших.
- Среди них – 7-летняя девочка, которую застрелили. По словам ее отца, это сделали полицейские во время обыска в доме ее семьи.
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