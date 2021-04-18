Из налогов россиян оплачиваются одни из самых ужасных режимов в мире. Все потому, что Россия хочет создать лагерь своих стран-сателлитов, которые будут на нее равняться и ей подчиняться.

В этом Путин пытается подражать вождям Советского Союза. Такое мнение высказал журналист Юрий Мацарский в авторском видеоблоге "Большой мир".

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По его словам, руководство СССР считало самым важным утереть нос США. А также показать Штатам, что существуют страны, которые готовы подчиняться Союзу.

С Путиным сейчас повторяется такая же история. Юрий Мацарский отметил, в России сейчас:

тысячи школ, в которых туалеты размещены на улице;

больницы с плесенью и грибком;

города, которые вымирают от безработицы.

Но он живет какими-то идиотскими соображениями "международного престижа". Россияне, как когда-то граждане СССР, на свои налоги удерживают самые гадкие режимы по всему миру,

– рассказал журналист.

И добавил, что именно деньгами россиян оплачены концлагеря в Донецке, камеры пыток в Дамаске и карательные отряды в Мьянме.

Хунту в Мьянме поддерживает Москва, – Мацарский

Автор видеоблога "Большой мир" отметил, Москва активно поддерживает военных в Мьянме деньгами, оружием и правом вето в Совете Безопасности ООН. Кремль делает все это открыто, и даже не пытается скрыть свои тесные связи с террористами.

"Словно посылая сигнал всему миру: "Мы дружим с убийцами и террористами, и вы с ним ничего не можете сделать", – подчеркнул он.

Впрочем добавил, что такая дружба не приносит России никакой экономической выгоды.

Российский центр ремонта в авиации в Мьянме вряд ли приносит в бюджет хоть какие-то копейки. Деньги, которые Москва зарабатывает на продаже оружия хунте – просто смешные, по сравнению с теми доходами, которые ей приносит экспорт нефти, газа, алмазов и всего остального,

– подытожил журналист.

Полный выпуск видеоблога "Большой мир": смотрите видео

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