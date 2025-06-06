Глава государства отметил, что не все в мире осуждают удары россиян по гражданским. И именно этим, по мнению политика, пользуется Путин, который выторговывает время, чтобы продолжать воевать, передает 24 Канал.

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Мир должен остановить атаки на Украину давлением на Путина

Зеленский подчеркнул, что оккупанты постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну.

Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого требуются начальные шаги, в том числе прекращение огня. Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились,

– заявил он.

Зеленский сегодня также заслушал доклад команды, которая была на неделе в Соединенных Штатах Америки. Украинская делегация подробно представила партнерам истинные намерения российского руководства. Они объяснили союзникам, что роосийская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить войну. Также представителям США представили информацию о возможностях российского военного производства и заработках России от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради мира.

Кроме того, президент провел подготовительное совещание с дипломатами по мероприятиям, которые запланированы на июнь: это европейские страны, "семерка", украинские партнеры в других частях света.