Глава держави зазначив, не всі у світі засуджують удари росіян по цивільних. І саме цим, на думку політика, користується Путін, який виторговує собі час, щоб продовжувати воювати, передає 24 Канал.

Дивіться також "Любив життя та віддавався професії": історії загиблих рятувальників у Києві очима друзів

Світ має зупинити атаки на Україну тиском на Путіна

Зеленський наголосив, що окупанти постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну.

Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились,

– заявив він.

Зеленський сьогодні також заслухав доповідь команди, яка була на тижні в Сполучених Штатах Америки. Українська делегація детально представила партнерам справжні наміри російського керівництва. Вони пояснили союзникам, що роосійська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представникам США представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки Росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру.

Важливо, що наша делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа. Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячні всім, хто допомагає.

Крім того, президент провів підготовчу нараду з дипломатами щодо заходів, які заплановані на червень: це європейські країни, "сімка", українські партнери в інших частинах світу.