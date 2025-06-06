Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Андрія Єрмака в етері національного маратону.

До теми Єрмак, Паліса та Свириденко у США: про що делегація України розповіла американцям

Що сказав Єрмак про майбутню зустріч Зеленського і Трампа

Керівник Офісу Президента зазначив, що зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським і лідером США Дональдом Трампом відбудеться на полях саміту G7 в Канаді. Це станеться вже за кілька днів, а саме з 13 по 15 червня.

Тому це (візит української делегації у США – 24 Канал) був один із важливих кроків щодо підготовки цієї розмови,

– заявив Єрмак.

До слова, минула зустріч Зеленського з Трампом була 26 квітня. Розмова відбулася у Римі, коли український та американський очільники прибули на похорони Папи Римського Франциска.

Президент України наголошував, що тоді у нього із главою Білого дому відбулася "найкраща розмова з усіх, що були до цього". Сама зустріч тривала 15 хвилин.

Цікаво, що Дональд Трамп назвав зустріч із Володимиром Зеленським "моментом розради". Політикам вдалося обговорити захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню.