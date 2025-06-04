Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ОП.

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Що робила українська делегація у США

Андрій Єрмак розповів про перебіг переговорного процесу та вкотре закликав до посилення санкцій проти Росії. Він назвав майбутній двопартійний законопроєкт США сильним кроком.

Попри санкції проти енергетичного сектору Росія впродовж 2022 – 2024 років заробила майже 600 мільярдів доларів з експорту нафти. За допомогою фінансового сектору – банків і криптовалюти – Росія продовжує обходити накладені на неї обмеження та знаходить можливості для використання іноземних компонентів у своїй зброї,

– такі дані навів радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв і заступник очільника Офісу глави держави Павло Паліса говорили про ситуацію на полі бою, військові потреби Києва та зацікавленість України у спільних зі США проєктах в оборонній індустрії.

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна говорила про дітей, викрадених Росією. Під час перемовин у Стамбулі Україна передала Росії список кількох сотень викрадених дітей.

Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України, розповіла про ресурсний потенціал України та можливості для стратегічного партнерства зі США, зокрема в межах Інвестиційного фонду відбудови.

Наостанок американцям розповіли про релігійну ситуацію в Україні. Відомо, що Росія знищує церкви та переслідує священників на тимчасово окупованих територіях. Про це говорили голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський і пастор церкви в Мелітополі, який зараз перебуває під російською окупацією, Михайло Брицин.

Тим часом Путін сподівається, що Папа Римський заступиться за московських попів в Україні. У розмові з Левом XIV він жалівся на українців.