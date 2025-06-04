Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ОП.

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Что делала украинская делегация в США

Андрей Ермак рассказал о ходе переговорного процесса и в очередной раз призвал к усилению санкций против России. Он назвал будущий двухпартийный законопроект США сильным шагом.

Несмотря на санкции против энергетического сектора Россия в течение 2022 – 2024 годов заработала почти 600 миллиардов долларов на экспорте нефти. С помощью финансового сектора – банков и криптовалюты – Россия продолжает обходить наложенные на нее ограничения и находит возможности для использования иностранных компонентов в своем оружии,

– такие данные привел советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель главы Офиса главы государства Павел Палиса говорили о ситуации на поле боя, военные потребности Киева и заинтересованность Украины в совместных с США проектах в оборонной индустрии.

Операционный директор Bring Kids Back UA, советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривна говорила о детях, похищенных Россией. Во время переговоров в Стамбуле Украина передала России список нескольких сотен похищенных детей.

Юлия Свириденко, первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины, рассказала о ресурсном потенциале Украины и возможности для стратегического партнерства с США, в частности в рамках Инвестиционного фонда восстановления.

Напоследок американцам рассказали о религиозной ситуации в Украине. Известно, что Россия уничтожает церкви и преследует священников на временно оккупированных территориях. Об этом говорили председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский и пастор церкви в Мелитополе, который сейчас находится под российской оккупацией, Михаил Брицин.

Между тем Путин надеется, что Папа Римский вступится за московских попов в Украине. В разговоре со Львом XIV он жаловался на украинцев.