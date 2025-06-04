Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Що сказав Єрмак про "Павутину"

Він підкреслив, що Україна завжди дотримується свого слова.

Свого часу ми віддали Росії стратегічні бомбардувальники, бо хотіли миру і гарантій. Але Росія використала їх проти нас, обстрілюючи наших людей. Тепер частина їхньої стратегічної авіації знищена акцією відплати. Ми не починали цю війну. Але маємо її завершити. Справедливий мир можливий тільки тоді, коли зброя замовкне,

– написав він.

Керівник Офісу Президента України нагадав, що Київ погодився на 30-денне припинення вогню без жодних умов. Але Росія відмовилася, що показало її справжні наміри.

4 червня Путін заявив, що не буде припиняти вогонь або зустрічатися із Зеленським. Бо українці – нібито терористи, а з ним перемовин не ведуть. А Володимир Зеленський сказав, що після російських ультиматумів в Україні можуть з'явитися свої ПВК.

"Заяви Путіна, Медведєва і Мединського – це не про мир. Це про погрози і війну. Росія хоче тягнути час і готуватись до нових атак", – акцентував Єрмак.

Він висловив сподівання, що з потрібною підтримкою можна буде переламати ситуацію. Для цього треба повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни.

Потрібні санкції, які закриють усі обхідні шляхи. Майбутній двопартійний законопроєкт – потужний крок у цьому напрямку. І Москва повинна заплатити за те, що зруйнувала. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів – це справедливе джерело для відновлення України. Я сказав, що жорсткіші енергетичні обмеження мають сенс: жодних танкерів, жодного страхування, жодних лазівок,

– завершив Єрмак.

Цікаво, що Трамп просить Сенат тимчасово не розглядати посилення санкцій проти Росії. Принаймні, про це заявив голова комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер.