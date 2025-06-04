Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського.

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В Україні можуть з'явитися свої ПВК

Росія якраз має приватні військові компанії, найвідомішою з яких була ПВК "Вагнера". Та вимоги ворога, які містяться в меморандумі Росії, є ультиматумом.

Хочу нагадати: по-перше, ніяких приватних формувань в українській армії немає. Якщо вони кажуть про "Азов", то це Нацгвардія України. Якщо вони говорять про приватні армії і формування, то в нас їх просто немає, відповідно до нашого законодавства. Хоча тепер я буду думати про це після ультиматумів,

– сказав Зеленський.

Президент додав: те, що росіяни "переймаються" за російськомовних в Україні, є дуже дивним. Адже окупанти знищують регіони (передусім на Сході), де переважно жили російськомовні або двомовні українці. Тож ці заяви є кривавим піаром росіян.