У Лукашенко прорезался голос
"Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят россияне, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась".
А теперь вторая, которую приводит сайт Госвоенпрома Беларуси: "Происходящие в Украине события, наглядно показывают, что только войска, обладающие современным и высокоэффективным оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи".
Лукашенко пока боится открыто говорить о провалах Путина в Украине / Фото Getty Images
Впереди – интересные повороты
С другой стороны, если есть такое понимание, можем ожидать удивительных кульбитов – ближайшие месяцы будут интересными.
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