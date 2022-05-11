У Лукашенка прорізався голос
"Але я недостатньо занурений у цю проблему, щоб сказати, чи йде вона за планом, як кажуть росіяни, чи так, як я це відчуваю. Хочу ще раз наголосити, я відчуваю, що ця операція затягнулася".
А тепер друга, яку наводить сайт Держвійськпрому Білорусі: "Події, що відбуваються в Україні, наочно показують, що тільки війська, які володіють сучасною і високоефективною зброєю, засобами життєзабезпечення, паливом і продовольством, здатні вирішувати поставлені завдання".
Лукашенко поки боїться відкрито говорити про провали Путіна в Україні / Фото Getty Images
Попереду – цікаві повороти
З іншого боку, якщо є таке розуміння, можемо очікувати дивовижних кульбітів – найближчі місяці будуть цікавими.
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