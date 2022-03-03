Такой совет дал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Напоминайте врагу о том, что он враг

Вы должны все время говорить, что ваш Путин загоняет вас во второй Афганистан. Ваши дети вынуждены будут идти воевать, и они здесь умрут, так же как уже несколько тысяч русских умерло на нашей земле,

– подчеркнул Денисенко.

Напомним за неделю войны Вооруженные силы Украины уничтожили почти 9 тысяч россиян

"Деморализация россиян – наша ключевая задача", – подытожил советник министра внутренних дел Украины

Смотрите заявление пресс-центра МВД Украины

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