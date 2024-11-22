Такое уже было

Скажу так, за все те годы, что я слежу за российским ВПК, ни разу ничего не слышал о том, что бы называлось "Орешник". Об этом заявил Александр Коваленко, информирует 24 Канал.

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Итак, дословно российский президент Владимир Путин заявил, что: "Ракеты атакуют цель со скоростью 10 Махов, это 2,5 – 3 километра в секунду. Современные средства противовоздушной обороны, что есть в мире, и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено".

Да-да-да, что-то подобное мы слышали про "Кинжалы", "Цирконы" и так далее. Кстати, а какой смысл создавать новую гиперзвуковую ракету, когда есть "Кинжалы" и "Цирконы"? При этом тактико-технические характеристики такие же – 10 Махов, а у "Кинжала" даже больше, а его успешно сбивает ЗРК Patriot и SAMP/T.

Как пропагандисты пытались оправдать удар по Днепру

Дело тут вот в чем – вчера, примерно во второй половине дня, на многих российских площадках я наблюдал попытку оправдать удар по Днепру тем, что там применялась не межконтинентальная баллистическая ракета, которая ассоциируется с ядерным оружием, а баллистическая ракета средней дальности – БРСД.

То есть российская информационная среда получила указ преуменьшать значение того средства, которым был нанесен удар по Днепру.

А вечером на арену вышел главный шизофреник всей России и заявил о каком-то гиперзвуковом "Орешнике". Мол, нет-нет-нет, это была никакая не МБР – это был обычный, конвенционный "Арешник".

Похоже, что после содеянного и осознания потенциальных последствий Путин сильно перепугался. Ждем с нетерпением, когда эту чудо-ракету нам покажут, чтобы сделать соответствующие выводы. Ведь ее покажут, правда?