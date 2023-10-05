Путин 5 октября выступил на Валдае с речью о том, что якобы это не его страна развязала наибольшую войну в 21 веке. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какой финал она должна иметь для российского президента.

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Суд для Путина и оружие для Украины

Подоляк отметил циничность заявления кремлевского руководителя. Его заявление "Россия не начинала войну" прозвучало на фоне ужасающих ударов по больнице в Херсонской области и кафе-магазине в Харьковской области, где погибли более 50 человек.

По словам чиновника, Путин намеренно манипулирует фактами. Он прибегает к поведению "безусловного преступника, умышленно ворвавшегося в чужую суверенную страну ради единственной цели – масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского".

Каково правильное решение? Жесткая скамья подсудимых лично для Путина. Как? Ускорение поставок оружия Украине,

– подчеркнул политик.

О чем еще грезил Путин

Глава Кремля рассказал, что, мол, когда-то Россия стремилась присоединиться к НАТО, но ее не взяли. По мнению Путина, это произошло из-за того, что Запад – самоуверенный. По его словам, Россия якобы сейчас просто отвечает на усиление военно-политического давления.

Также он понавыдумывал успехи России в войне. Он отметил, что его страна "спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации".

Россия совершила ужасный теракт в Харьковской области: 51 человек погиб

Пока Путин молол глупости на Валдае, его военные убили пол села на Харьковщине. В 13:15 оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в селе Гроза. Там находились около 60 человек. В кафе как раз проходил поминальный обед за погибшим военным, именно поэтому в месте собралось такое большое количество людей. В селе проживало 330 человек. Из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде. Пока известно о 51 погибшем и семерых раненых. Среди раненых — шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины в тяжелом состоянии, остальные – в среднем. По предварительным данным, оккупанты ударили по кафе "Искандером".