Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что заявления Путина – это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию.

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Сырский рассказал, что происходит на Курщине

Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы украинские военные в Курской области находятся в окружении. Однако эти заявления не соответствуют действительности.

Главком Александр Сырский отметил, что Силы обороны продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага.

Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике,

– акцентировал Сырский.

Так, с начала операции ВСУ в Курской области, а она началась, 8 августа, российская армия уже потеряла 17 819 военных. Среди них 6 662 погибло, 10 446 – получили ранения, а 711 – оказались в плену.

Кроме того, враг потерял немало техники на Курщине. Речь идет о: