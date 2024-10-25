Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що заяви Путіна – це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію.

До теми Встелена знищеною російською технікою: ЗСУ показали дорогу смерті в Курській області

Сирський розповів, що відбувається на Курщині

Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС російський диктатор Владімір Путін заявив, що буцімто українські військові у Курській області перебувають в оточенні. Проте ці заяви не відповідають дійсності.

Головком Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога.

Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці,

– акцентував Сирський.

Так, від початку операції ЗСУ у Курській області, а вона почалася, 8 серпня, російська армія вже втратила 17 819 військових. Серед них 6 662 загинуло, 10 446 – отримали поранення, а 711 – опинилися у полоні.

Крім того, ворог втратив чимало техніки на Курщині. Мовиться про: