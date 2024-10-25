Усе, що залишилося, – згарища й уламки. Дорогу смерті на Курщині показала 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада.

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Дорога смерті в Курській області

Десантники 82 ОДШБр й інші підрозділи ЗСУ методично стирали з землі військову техніку агресора, залишаючи тільки згарища й уламки від так званої "другої армії світу".

Дорога смерті у Курській області. Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки,

– наголосили українські захисники.

До речі, найбільші втрати техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти Росії, зауважили у 82 ОДШБр.

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Дорога смерті в Курській області: дивіться відео

Зверніть увагу! У 82 бригаді зазначили, що під час Курської операції наші захисники знищили 207 одиниць російської техніки. Зокрема, 147 – броньованої, 22 – артилерії та 38 автомобілів.