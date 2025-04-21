Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Путин грезил о победе и причинах войны

Так, во время мероприятия Путин заявил, что "никто и не сомневается, что победа будет за Россией.

Российский президент внезапно заявил, что киевский режим "борется за капиталы", которые он украл у украинского народа. Владимир Путин убежден, что средства украинцев "тырили" и выводили на границу – и ради большего эффекта диктатор указал, что речь идет о "миллиардных счетах". Мол, именно поэтому и возникло желание сотрудничать со спонсорами – очевидно имея в виду западных партнеров.

Заметим, Путин также отреагировал на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам, однако сделал это в своем стиле. Диктатор заявил, что ему нужно "разобраться" с этим, одновременно обвинив Киев в нарушении перемирия.

Президент России цинично вспомнил удар по Сумах, когда враг унес десятки мирных жизней. Он подтвердил, что Москва целилась по центру города – по конгресс-центру СумГУ, – добавив, что на момент атаки там якобы происходило награждение военных, участвовавших в боях в Курской области.