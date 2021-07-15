Нельзя воспринимать слова главы Кремля как то, что он действительно сделает. Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский.

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Почему Путин не нападет на юг Украины

По его словам, Путин воспользовался возможностью, которая была у него 7 лет назад. Но сейчас причины нападать у него нет.

То, что делает Путин – это запугивание. Злобная тряска кулаками, угрозы, крики. Но это сотрясение воздуха,

– подчеркнул Казанский.

Армия Украины сейчас, как отметил журналист, уже не такая, какой она была в 2014 году. Хотя и, возможно, вооружение слабее, чем в России.

Важно! В течение 14 июля боевики 10 раз нарушили режим тишины. Из-за этого 2 военнослужащих получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии.

Казанский: Время работает не на Россию

Если говорить о возвращении Донецка и Луганска, то время работает не на Украину. Ведь чем длиннее конфликт, тем меньше вероятность того, что территорию, которая живет обособленно, можно вернуть.

"Но в соотношении Украина – Россия ситуация происходит в обратном направлении. Время сейчас работает не на Россию", – сказал Казанский. Он отметил, что для того, чтобы решиться захватить такую великую державу как Украина с многомиллионным населением, России нужно "обломать зубы".

Это нужно быть человеком, который потерял реальность. А, как показывает практика, Путин не такой. Как бы он нас ни пугал, "совсем маньяк" не строил бы имения, не накапливал бы миллиарды,

– отметил представитель Украины в ТКГ.

Несмотря на это, как отметил Казанский, в дальнейшем нужно учитывать различные варианты. В любом случае нужно быть готовыми, укреплять боеспособность и понимать, с кем мы имеем дело.

Казанский рассказал, намерена ли Россия нападать на юг Украины: смотрите видео