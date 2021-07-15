Не можна сприймати слова очільника Кремля як те, що він справді зробить. Таку думку висловив представник України у Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський.

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Чому Путін не нападе на Південь України

За його словами, Путін скористався можливістю, яка була в нього 7 років тому. Але зараз причини нападати в нього немає.

Те, що робить Путін – це залякування. Злісне трясіння кулаками, погрози, крики. Але це струс повітря,

– наголосив Казанський.

Армія України зараз, як зауважив журналіст, вже не така, якою вона була у 2014 році. Хоча й, можливо, озброєння слабше, ніж в Росії.

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Казанський: Час працює не на Росію

Якщо говорити про повернення Донецька і Луганська, то час працює не на Україну. Адже чим довший конфлікт, тим менша ймовірність того, що територію, яка живе відокремлено, можна повернути.

"Але у співвідношенні Україна – Росія ситуація відбувається у зворотному напрямку. Час наразі працює не на Росію", – сказав Казанський. Він зауважив, що для того, аби зважитися захопити таку велику державу як Україна з багатомільйонним населенням, Росії потрібно "обламати зуби".

Це потрібно бути людиною, яка загубила реальність. А, як показує практика, Путін не такий. Як би він нас не лякав, "зовсім маніяк" не будував би маєтки, не накопичував би мільярди,

– відзначив представник України у ТКГ.

Попри це, як зауважив Казанський, надалі потрібно враховувати різні варіанти. В будь-якому разі потрібно бути готовими, укріплювати боєздатність і розуміти, з ким ми маємо справу.

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