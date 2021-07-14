Протягом 14 липня бойовики 10 разів порушили режим тиші. У результаті обстрілів 2 військовослужбовці отримали поранення.

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Один із військових у важкому стані

Протягом дня на Донбасі було неспокійно: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля 8 населених пунктів. Де саме українські захисники отримали поранення, у штабі ООС не уточнюють.

Там зазначили: воїнам оперативно надали медичну допомогу і транспортували до шпиталю. Один поранений у задовільному стані здоров'я, інший же – у важкому.

На обстріли російських найманців українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Де стріляли окупанти протягом 14 липня

Неподалік Луганського двічі обстріляли українські позиції з мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Пісків стріляли автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки окупанти застосували артилерію і міномети 120 калібру.

Неподалік Світлодарська вели вогонь з мінометів 82 калібру, а поблизу Водяного ще і з мінометів 120 калібру.

Біля Красногорівки ворожі війська гатили з тих же мінометів 120 калібру.