Протягом 14 липня бойовики 10 разів порушили режим тиші. У результаті обстрілів 2 військовослужбовці отримали поранення.
Втрата минулої доби За лічені дні до дня народження: на Донбасі загинув український військовий Бєляєв
Один із військових у важкому стані
Протягом дня на Донбасі було неспокійно: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля 8 населених пунктів. Де саме українські захисники отримали поранення, у штабі ООС не уточнюють.
Там зазначили: воїнам оперативно надали медичну допомогу і транспортували до шпиталю. Один поранений у задовільному стані здоров'я, інший же – у важкому.
На обстріли російських найманців українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Де стріляли окупанти протягом 14 липня
- Неподалік Луганського двічі обстріляли українські позиції з мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Біля Пісків стріляли автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- У напрямку Новогригорівки окупанти застосували артилерію і міномети 120 калібру.
- Неподалік Світлодарська вели вогонь з мінометів 82 калібру, а поблизу Водяного ще і з мінометів 120 калібру.
- Біля Красногорівки ворожі війська гатили з тих же мінометів 120 калібру.
- У районі Новоолександрівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Про усі порушення штаб ЗСУ повідомив представникам місії ОБСЄ. Військові додали: ситуація у районі Операції об'єднаних сил залишається контрольованою.