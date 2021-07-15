За словами журналіста, цей запис свідчить про те, що обстріл проводився навмисно для провокації напередодні переговорів у нормандському форматі.
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Деталі запису переговорів окупантів
Перемовини вів полковник збройних сил Росії Сергій Ростовцев (позивний "Дон"), який також є заступником командира 3-ї ОМСБр "Беркут" і куратором артилерійських підрозділів, та командир терористів Ігор Українець (позивний "Мінер").
Під час розмови російський військовий передав декілька координат для артилерійських ударів. Було завдання загалом випустити понад 170 снарядів.
Терорист у відповідь заявив, що вказані координати не дотягують до українських військових і потрапляють на територію селища Гольмівський.
Далі Ростовцев наказав не ставити запитання та виконувати наказ. На фразу про те, що можуть постраждати цивільні, російський військовий цинічно випалив – "не катастрофа". "Ніби вперше", – додав він.
Бойовик продовжив: "Зрозумів. Типу "укрофашисти" в православне свято діточок накрили". Після цього "Мінер" пішов виконувати наказ російського полковника.
Цинічна розмова російського полковника та бойовика: дивіться відео
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