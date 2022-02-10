Глава государства-агрессора убеждает, что его заявление о "терпи, моя красавица" касалось выполнения минских соглашений. Об этом Путин сказал на пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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Кремлевский лидер говорит, что заявление было якобы о том, что минские соглашения нужно выполнять.

Это не имело никакого личного измерения. Комментарий, что что-то "нравится – не нравится" в фундаментальных договорах – не тот формат,
– утверждает Путин.

Заметим, что исполнение договоренностей блокирует именно Россия.

Возмутительная "шутка" Путина

Пресс-екретарь президента России Дмитрий Песков тоже объяснял, что речь шда о минских соглашениях. Путин якобы имел в виду, что "если государство взяло на себя обязательство, и если есть подпись главы государства, то эти обязательства следует выполнять". Мол, кремлевский политик "одолжил фразу из фольклора".

Кстати, в администрации США отреагировали на заявление. Подчеркнули, что такие шутки восхищения не вызывают.

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