Глава государства-агрессора убеждает, что его заявление о "терпи, моя красавица" касалось выполнения минских соглашений. Об этом Путин сказал на пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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Кремлевский лидер говорит, что заявление было якобы о том, что минские соглашения нужно выполнять.

Это не имело никакого личного измерения. Комментарий, что что-то "нравится – не нравится" в фундаментальных договорах – не тот формат,

– утверждает Путин.

Заметим, что исполнение договоренностей блокирует именно Россия.

Возмутительная "шутка" Путина

Президент России отметился возмутительным заявлением в сторону Украины. Он призвал "выполнять" минские обязательства словами "терпи, моя красавица" из песни группы "Красная плесень". Возмущает то, что это вульгарная песня об изнасиловании.

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил Путину. Он согласился, что Украина – действительно красавица. Однако слово "моя" это уж слишком.

Пресс-екретарь президента России Дмитрий Песков тоже объяснял, что речь шда о минских соглашениях. Путин якобы имел в виду, что "если государство взяло на себя обязательство, и если есть подпись главы государства, то эти обязательства следует выполнять". Мол, кремлевский политик "одолжил фразу из фольклора".

Кстати, в администрации США отреагировали на заявление. Подчеркнули, что такие шутки восхищения не вызывают.

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица" – смотрите видео: