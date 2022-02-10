Глава государства-агрессора убеждает, что его заявление о "терпи, моя красавица" касалось выполнения минских соглашений. Об этом Путин сказал на пресс-конференции, сообщает 24 канал.
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Кремлевский лидер говорит, что заявление было якобы о том, что минские соглашения нужно выполнять.
Это не имело никакого личного измерения. Комментарий, что что-то "нравится – не нравится" в фундаментальных договорах – не тот формат,
– утверждает Путин.
Заметим, что исполнение договоренностей блокирует именно Россия.
Возмутительная "шутка" Путина
- Президент России отметился возмутительным заявлением в сторону Украины. Он призвал "выполнять" минские обязательства словами "терпи, моя красавица" из песни группы "Красная плесень". Возмущает то, что это вульгарная песня об изнасиловании.
- Украинский лидер Владимир Зеленский ответил Путину. Он согласился, что Украина – действительно красавица. Однако слово "моя" это уж слишком.
Пресс-екретарь президента России Дмитрий Песков тоже объяснял, что речь шда о минских соглашениях. Путин якобы имел в виду, что "если государство взяло на себя обязательство, и если есть подпись главы государства, то эти обязательства следует выполнять". Мол, кремлевский политик "одолжил фразу из фольклора".
Кстати, в администрации США отреагировали на заявление. Подчеркнули, что такие шутки восхищения не вызывают.
Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица" – смотрите видео: