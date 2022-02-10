Очільник держави-агресорки переконує, що його заява про "терпи, моя красуне" стосувалась виконання мінських угод. Про це Путін сказав на пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Кремлівський лідер каже, заява була нібито про те, що мінські угоди треба виконувати.

Це не мало ніякого особистого виміру...Коментар, що щось "подобається – не подобається" у фундаментальних договорах – не той формат,

– стверджує Путін.

Зауважимо, що виконання домовленостей блокує саме Росія.