Очільник держави-агресорки переконує, що його заява про "терпи, моя красуне" стосувалась виконання мінських угод. Про це Путін сказав на пресконференції, повідомляє 24 канал.
До теми "Жарт" про зґвалтування не викликає захоплення, – США про "терпи, моя красуне" від Путіна
Кремлівський лідер каже, заява була нібито про те, що мінські угоди треба виконувати.
Це не мало ніякого особистого виміру...Коментар, що щось "подобається – не подобається" у фундаментальних договорах – не той формат,
– стверджує Путін.
Зауважимо, що виконання домовленостей блокує саме Росія.
Обурливий "жарт" Путіна
- Президент Росії відзначився обурливою заявою у бік України. Він закликав "виконувати" мінські зобов'язання словами "терпи, моя красуне" з пісні гурту "Красная плєсєнь". Обурює те, що це вульгарна пісня про зґвалтування.
- Український лідер Володимир Зеленський відповів Путіну. Він погодився, що Україна – справді красуня. Проте слово "моя" звучить вже занадто.
Пресекретар президента Росії Дмитро Пєсков теж пояснював, що мовилось про мінські угоди. Путін начебто мав на увазі, що "якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо є підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати". Мовляв, кремлівський політик "позичив фразу з фолькльору".
До слова, в адміністрації США відреагували на заяву. Наголосили, що такі жарти захоплення не викликають.
Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красавица" – дивіться відео: