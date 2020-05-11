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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Путин завершил период нерабочих дней в России

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Россия выходит из карантина с 12 мая 2020
Владимир Путин / Getty images

Несмотря на стремительный рост количества больных COVID-19 в России глава Кремля Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней в стране. Это такая гибридная форма карантина, когда россиян, не работающих на предприятиях, которые обеспечивают критически важные сферы жизни, отправили на оплачиваемые выходные.

В таком режиме Россия жила с 30 марта. Население жаловалось на отсутствие экономической поддержки от государства, а COVID-19 все же резко начал косить граждан. Так, по состоянию на 11 мая Россия вышла на третье место по количеству инфицированных в мире. Похоже, нерабочие дни не дали нужного эффекта. О своем решении отменить их Путин сообщил во время своего обращения к россиянам, передают российские СМИ.

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С 12 мая единственный период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией,
– подчеркнул российский лидер.

В то же время, он добавил, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Кроме того, Путин поручил правительству до 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, а Министерству здравоохранения с Роспотребнадзором – скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По мнению Путина, ситуация в России позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с COVID-19. Это решение коснется "всех отраслей экономики", таким образом к работе смогут приступить все базовые предприятия. В первую очередь речь идет о компаниях в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, связи и энергетики.

Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Интересно! В то же время, Путин разрешил губернаторам регионов и в дальнейшем принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении конкретных мер на региональном уровне. Путин призвал не отказываться от запретов под копирку и усиливать карантин в случае необходимости.

Какова же ситуация с коронавирусом в России?Очень неблагоприятная. В России за последние сутки подтвердили 11 656 новых случаев COVID-19. В целом по состоянию на 11 мая коронавирусом в стране заразились 221 344 человек. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию.

За последние сутки в России 94 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев – 2009.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости России Коронавирус COVID-19 Новости политики Владимир Путин
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