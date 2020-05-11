Путін завершив період неробочих днів у Росії

Попри стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 у Росії очільник Кремля Володимир Путін заявив про завершення періоду неробочих днів у країні. Це така собі гібридна форма карантину, коли росіян, що не працюють на підприємствах, які забезпечують критичні важливі сфери життя, відправили на оплачувані вихідні.

У такому режимі Росія жила з 30 березня. Населення скаржилося на відсутність економічної підтримки від держави, а COVID-19 все ж різко почав косити громадян. Так, станом на 11 травня Росія вийшла на третє місце за кількістю інфікованих у світі. Схоже, неробочі дні не дали потрібного ефекту. Про своє рішення скасувати їх Путін повідомив під час свого звернення до росіян, передають російські ЗМІ.

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З 12 травня єдиний період неробочих днів для всіх галузей завершується. Але не завершується боротьба з епідемією,

– наголосив російський лідер.

Водночас, він додав, що вихід з режимів обмежень швидким не буде. Окрім того, Путін доручив уряду до 1 червня представити загальнонаціональний план дій щодо відновлення економіки, а Міністерству охорони здоров'я з Росспоживнаглядом – скорегувати заходи щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

На думку Путіна, ситуація в Росії дозволяє перейти до етапу поступового зняття обмежень, пов'язаних з COVID-19. Це рішення торкнеться "всіх галузей економіки", таким чином до роботи зможуть вступити всі базові підприємства. Першочергово йдеться про компанії в сфері промисловості, будівництва, сільського господарства, видобутку корисних копалин, зв'язку та енергетики.

Режим самоізоляції зберігається для людей старших 65 років і людей з хронічними захворюваннями.

Цікаво! Водночас, Путін дозволив губернаторам регіонів й надалі приймати рішення про доповнення, пом'якшення або збереження конкретних заходів на регіональному рівні. Путін закликав не відмовлятися від заборон під копірку та посилювати карантин в разі необхідності.

Яка ж ситуація з коронавірусом у Росії?Дуже несприятлива. У Росії за останню добу підтвердили 11 656 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 11 травня коронавірусом в країні інфікувались 221 344 людей. За цим показником Росія вийшла на третє місце, обійшовши Італію та Велику Британію.



За останню добу в Росії 94 особи померли від ускладнень, спричинених коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків – 2009.