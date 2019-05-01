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      Путин – не вечный: в России прошли митинги за отставку президента

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      Митинги за свободные выборы в России
      Митинги за свободные выборы в России / Screenshot

      Почти сотня задержанных – так в России отмечают 1 мая. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 37 человек, там оппозиционные силы вышли на акцию за свободные выборы.

      Активисты держали плакаты с надписью "Путин – не вечен!", сообщает онлайн-издание "Дождь".

      Читайте также: В Крыму коммунисты устроили оккупантам "бунт" на 1 мая: фото

      Оппозиционные акции прошли в Томске, Махачкале, Курске и Новосибирске. А в Москве оппозиционным силам не дали разрешения на проведение акции. Активисты вынуждены были присоединиться к демонстрации коммунистов.

      А вот возле Кремля организовали первомайскую демонстрацию в лучших традициях СССР. Несколько десятков тысяч россиян пришли в центр Москвы, но Путин там не появился. Тем временем в его родном городе – Санкт-Петербурге – активисты призвали к отставке руководителя Кремля.

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Люди вышли на акции за свободные выборы

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Параллельно выражая много других возмущений в отношении властей РФ

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Митинги прошли в Томске, Махачкале, Курске, Новосибирске и Санкт-Петербурге

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Там призвали к отставке Путина

      Видео: майские митинги против Путина в России

       

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Новости России Протесты Митинги в России
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