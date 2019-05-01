Путин – не вечный: в России прошли митинги за отставку президента
Почти сотня задержанных – так в России отмечают 1 мая. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 37 человек, там оппозиционные силы вышли на акцию за свободные выборы.
Активисты держали плакаты с надписью "Путин – не вечен!", сообщает онлайн-издание "Дождь".
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Оппозиционные акции прошли в Томске, Махачкале, Курске и Новосибирске. А в Москве оппозиционным силам не дали разрешения на проведение акции. Активисты вынуждены были присоединиться к демонстрации коммунистов.
А вот возле Кремля организовали первомайскую демонстрацию в лучших традициях СССР. Несколько десятков тысяч россиян пришли в центр Москвы, но Путин там не появился. Тем временем в его родном городе – Санкт-Петербурге – активисты призвали к отставке руководителя Кремля.
Люди вышли на акции за свободные выборы
Параллельно выражая много других возмущений в отношении властей РФ
Митинги прошли в Томске, Махачкале, Курске, Новосибирске и Санкт-Петербурге
Больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге
Там призвали к отставке Путина
Видео: майские митинги против Путина в России