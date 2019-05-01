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      В Крыму коммунисты устроили оккупантам "бунт" на 1 мая: фото

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      В Крыму требовали отставки прокремлевской власти
      В Крыму требовали отставки прокремлевской власти / Фото из открытых источников

      В оккупированном Симферополе 1 мая местные коммунисты затеяли митинг, во время которого призывали население не голосовать за прокремлевскую партию "Единая Россия" на грядущих незаконных выборах.

      Один из "организаторов" митинга Леонид Грач – коллаборационист, экс-глава Верховного совета Республики Крым, который имел украинское гражданство, сообщает издание "Крым.Реалии".

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      Сейчас Грач возглавляет крымскую ячейку Российской коммунистической партии. К "протесту" присоединились около 50 человек.

      Кроме того, на митинге "засветились" представители группировки под названием "Крымское казачество" и бывшие сотрудники "национализированного" оккупантами Бахчисарайского потребсоюза.

      Крымом сегодня правят те, кто позволял грабить крымчан, находясь в "Партии регионов", а теперь им же поручено определять сумму нанесенного ущерба экономике Крыма в период нахождения в составе Украины. Мы требуем немедленной отставки нынешних крымских правителей,
      – отметил спикер на митинге.

      Вместе с тем участники мероприятия предложили Леонида Грача как лидера оппозиции действующей Крыму прокремлевской "власти". Участники принесли с собой антиправительственные плакаты с требованиями отставки уличенного в коррупции "губернатора" оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова.


      Коммунисты в оккупированном Крыму собрались на митинг / источник: krymr.com​


      Один из организаторов – коллаборационист Леонид Грач/ Источник: krymr.com

      Протестующие требовали отставки действующей власти/Источник: krymr.com

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      Теги: Новости России Протесты Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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