У Криму комуністи влаштували окупантам "бунт" на 1 травня: фото

В окупованому Сімферополі 1 травня місцеві комуністи затіяли мітинг, під час якого закликали населення не голосувати за прокремлівську партію "Єдина Росія" на прийдешніх незаконних виборах.

Один із "організаторів" мітингу є Леонід Грач – колабораціоніст, екс-глава Верховної ради Республіки Крим, який мав українське громадянство, повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Нині Грач очолює кримський осередок російської комуністичної партії. До "протесту" приєдналися близько 50 осіб.

Окрім того, на мітингу "засвітились" представники угруповання під назвою "Кримське козацтво" і колишні співробітники "націоналізованої" окупантами Бахчисарайської споживспілки.

Кримом сьогодні керують ті, хто дозволяв грабувати кримчан, перебуваючи в "Партії регіонів", а тепер їм же доручено визначати суму завданих збитків економіці Криму в період знаходження в складі України. Ми вимагаємо негайної відставки нинішніх кримських правителів,

– зазначив спікер на мітингу.

Водночас учасники заходу запропонували Леоніда Грача як лідера опозиції чинній Криму прокремлівській "владі". Учасники принесли із собою антиурядові плакати з вимогами відставки викритого в корупції "губернатора" окупованого Севастополя Дмитра Овсянникова.



Комуністи в окупованом Криму зібрались на мітинг/Джерело: krymr.com



Одник із організаторів – колабораціоніст Леонід Грач/ Джерело: krymr.com