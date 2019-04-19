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      Путин – вор, "Единая Россия" – мошенники: что запрещают публиковать в России

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      Блокировка "фейковых новостей" в России
      Блокировка "фейковых новостей" в России / strana.in.ua

      Роскомнадзор на закрытой встрече с руководителями изданий предупредил их, из-за каких образ власти будут блокировать СМИ. Российские власти попыталась объяснить руководителям СМИ, как будут применять закон о "фейковых новостях" и оскорблении чиновников.

      Согласно закону, решать, является ли материал оскорбительным, должна генпрокуратура России. В случае обнаружения в интернете информации, которая по их мнению "фейковая" или оскорбляет власть, будут требовать от Роскомнадзора принять меры для ее удаления. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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      На встрече с руководителями СМИ представители Роскомнадзора отметили, что считают оскорблением власти такие фразы, как: "Единая Россия" – мошенники и воры" и "Путин – вор". При этом в ведомстве оговорились, что каждый конкретный случай цитирования таких высказываний должен рассматриваться в контексте, а оценку им даст генпрокуратура РФ.

      В любом случае, Роскомнадзор будет сначала предупреждать, а не блокировать сразу,
      – процитировал собеседник BBC обещание организаторов встречи.

      Политик Алексей Навальный часто использует слова "мошенники и воры" для критики "Единой России". Представитель Роскомнадзора заявил, что считает такую ​​фразу оскорблением. Даже если в публикации будет оговариваться, что это мнение Навального.

      Олексій Навальний
      Алексей Навальный

      Однако российская власть пока сама не до конца поняла, как различать опасные фейки.

      В них отсутствуют объяснения. Роскомнадзор кивал на Генпрокуратуру и говорил, что его ведомство будет только выполнять законы. А Генпрокуратура путалась в показаниях,
      – рассказал один из участников закрытой встречи.

      В начале апреля 2019 года СМИ были вынуждены удалить новость о граффити на колоннах областного управления МВД. Тогда такие статьи признали унизительными относительно Владимира Путина. Издание TJournal утверждало, что сделали это по требованию сотрудников Роскомнадзора. Однако Генпрокуратура заявила, что не требовала удалять публикации с фотографиями.

      Что предусматривает новый закон об изоляции интернета в России?
      Согласно новому закону оскорблением власти считается информация, опубликованная в интернете, где в неприличной и оскорбительной форме выражается "неуважение" к обществу, государству, государственным символам (флаг, герб и гимн), конституции и органам власти.

      Роскомнадзор требует удалить такую ​​информацию во внесудебном порядке по обращению генпрокурора или его заместителей. В провайдеров на это сутки. Если материал не будет удален, Роскомнадзор его заблокирует.

      Для граждан нарушение закона предусматривает штрафы и административный арест. За первое нарушение граждане заплатят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, за второе – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а за третье и последующие нарушения – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Арест на срок до 15 суток может быть применен уже при повторном нарушении.

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      Теги: Журналисты СМИ Медиа Владимир Путин Новости России Новости политики Алексей Навальный
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