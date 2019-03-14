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      "Настоящий тоталитарный режим, как в СССР": россияне реагируют на легализацию цензуры

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      В России будут наказывать тех, кто критикует власть в Интернете. Эксперты бьют тревогу, мол, этим законом РФ окончательно загоняет себя в информационный вакуум и ограничивает права человека. Журналисты 24 канала выяснили, как россияне отреагировали на легализацию цензуры и какие наказания могут ждать нарушителей.

      Что известно о законе по изоляции рунета

      12 февраля 2019 года Госдума России в первом чтении приняла закон, который предусматривает техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. Авторы – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой – предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.

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      Они заверили, что это необходимо сделать, чтобы исключить опасность масштабных кибератак со стороны стран Запада. Следовательно рунет будет отключен от мировой сети только в чрезвычайных ситуациях. На изоляцию интернета потребуется 20 миллиардов рублей.

      Что предусматривает закон

      Россияне не могут критиковать в сети действия власти, или же высказываться против конкретного политика. По мнению законодателей, материалы, которые оскорбили власть, автоматически являются фейковыми.

      via GIPHY

      Закон не запрещает критиковать чиновников, высказывать свое мнение, суждение или точку зрения, которая отличается от официальной. Только факты, а не мысли могут быть правдивыми и ложными. Именно они и будут попадать под действие закона,
      – сказал заместитель председателя Госдумы России по информационной политике Сергей Боярский.

      Какое наказание ждет нарушителей

      Теперь тех, кто будет критиковать власть в Интернете, ждет штраф. Независимо или это интернет-издание, или просто частное мнение в соцсети. Сначала Роскомнадзор требует от редакции удалить информацию. А в случае неповиновения ресурс вообще заблокируют. Наказывать будут и простых россиян. За высказывания, которые не по вкусу властям, могут дать 15 суток ареста, либо оштрафовать на 100 тысяч рублей, это более 40 тысяч гривен.

      Как россияне отреагировали на закон

      В трех городах России активисты собрались на митинги за свободу интернета и против принятия Госдумой закона об изоляции его российского сегмента. В Москве самый масштабный – в нем приняли участие не менее 15 тысяч человек, не обошлось без абсурдных задержаний.

      В России уже давно нет никакой демократии, вскоре здесь будет настоящий тоталитарный режим, как в СССР. Все будут бояться доносов и расстрелов,
      – сказал гражданин России.

      Эксперты отметили, что этим законом Россия окончательно загоняет себя в информационный вакуум. Ведь в России интернет – это единственная возможность получить глоток объективной информации, в противовес картинке, которую рисуют пропагандистские медиа.

      Кого уже наказали

      Российские СМИ уже сообщают о первых штрафах. Так, ФСБ требует от "Новой газеты" удалить публикации об издевательствах над подозреваемым в организации взрыва в Магнитогорске. А Роскомнадзор запросил у издания "Право ру" убрать материал, который якобы оскорбляет чиновника.

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      Теги: Новости России Законодательство Штрафы Арест Медиа СМИ Владимир Путин Цензура
      Источник: 24 канал
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